Минобороны РФ: Украина отказалась от предложения о передаче тел погибших военных в Константиновке

Ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ

Министерство обороны России 4 июля выступило с предложением провести гуманитарную акцию по передаче украинской стороне тел погибших военнослужащих, находящихся в городе Константиновке после его перехода под контроль российских войск и прекращения боевых действий в населенном пункте. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что инициатива была направлена на решение гуманитарных вопросов после стабилизации обстановки на территории города. Однако, как сообщили в Минобороны РФ, в ходе проработки предложения по линии спецслужб украинская сторона отказалась от его реализации.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ и обсудил планы на более активные наступательные действия в летний период.

Наталья Жирнова