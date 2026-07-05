Ушаков раскрыл подробности ночного телефонного разговора Путина и Трампа

Российский лидер напомнил американскому президенту о действующем приглашении посетить Россию

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, беседа началась с поздравления Дональда Трампа и американского народа с 250-летием независимости США.

— Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности, — отметил помощник президента.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одной из ключевых тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Как сообщил Юрий Ушаков, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения. При этом российская сторона вновь заявила о своей позиции по урегулированию конфликта.

— С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, — подчеркнул Ушаков.

Лидеры двух стран также обсудили развитие двусторонних отношений. По словам помощника президента, стороны подчеркнули важность продолжения контактов по военно-политической и экономической тематике. По итогам переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп договорились оставаться на связи и провести новый телефонный разговор в ближайшее время. Кроме того, российский лидер напомнил американскому президенту о действующем приглашении посетить Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил восстановление части санкций против России. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Наталья Жирнова