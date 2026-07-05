Ушаков раскрыл подробности ночного телефонного разговора Путина и Трампа
Российский лидер напомнил американскому президенту о действующем приглашении посетить Россию
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, беседа началась с поздравления Дональда Трампа и американского народа с 250-летием независимости США.
— Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности, — отметил помощник президента.
Одной из ключевых тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Как сообщил Юрий Ушаков, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения. При этом российская сторона вновь заявила о своей позиции по урегулированию конфликта.
— С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, — подчеркнул Ушаков.
Лидеры двух стран также обсудили развитие двусторонних отношений. По словам помощника президента, стороны подчеркнули важность продолжения контактов по военно-политической и экономической тематике. По итогам переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп договорились оставаться на связи и провести новый телефонный разговор в ближайшее время. Кроме того, российский лидер напомнил американскому президенту о действующем приглашении посетить Россию.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил восстановление части санкций против России. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.
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