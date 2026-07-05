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Песков: происходящее вокруг Украины приобрело характер войны

13:50, 05.07.2026

По словам пресс-секретаря президента России, в поддержку Украины вовлечены ряд западных государств, в том числе и США

Песков: происходящее вокруг Украины приобрело характер войны
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны оказывают Киеву помощь в наведении вооружений по целям на территории России, в связи с чем происходящее приобрело характер войны. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Вести».

По словам Пескова, в поддержку Украины вовлечены ряд западных государств, в том числе и США, которые, как он утверждает, предоставляют спутниковые данные и другую инфраструктурную помощь для применения вооружений. Он также заявил, что, по мнению Кремля, Украина не способна оказать существенное давление на Россию, а подобные действия направлены прежде всего на создание информационного эффекта для западных союзников.

Brandon Day for Unsplash

Кроме того, Песков отметил, что, по оценке российских властей, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу российских войск.

— Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск, — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа. Одной из ключевых тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Наталья Жирнова

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