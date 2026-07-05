Песков: происходящее вокруг Украины приобрело характер войны

По словам пресс-секретаря президента России, в поддержку Украины вовлечены ряд западных государств, в том числе и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны оказывают Киеву помощь в наведении вооружений по целям на территории России, в связи с чем происходящее приобрело характер войны. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Вести».

По словам Пескова, в поддержку Украины вовлечены ряд западных государств, в том числе и США, которые, как он утверждает, предоставляют спутниковые данные и другую инфраструктурную помощь для применения вооружений. Он также заявил, что, по мнению Кремля, Украина не способна оказать существенное давление на Россию, а подобные действия направлены прежде всего на создание информационного эффекта для западных союзников.

Кроме того, Песков отметил, что, по оценке российских властей, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу российских войск.

— Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск, — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа. Одной из ключевых тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Наталья Жирнова