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В Тегеране прошла массовая траурная молитва в память об Али Хаменеи

15:57, 05.07.2026

В церемонии приняли участие трое сыновей политика — Масуд, Мостафа и Мейсам, четвертый сын Хаменеи — новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — не присутствовал по соображениям безопасности

В Тегеране прошла массовая траурная молитва в память об Али Хаменеи
Фото: Артем Гафаров

В Тегеране прошла массовая траурная молитва в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи. По данным ТАСС, в крупнейшей мечети столицы собрались миллионы человек.

Перед гробом Али Хаменеи был совершен коллективный намаз. В церемонии приняли участие трое сыновей политика — Масуд, Мостафа и Мейсам, четвертый сын Хаменеи — новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — не присутствовал по соображениям безопасности.

Траурные мероприятия в Иране продолжаются с пятницы. Похороны Али Хаменеи запланированы на четверг в городе Мешхед.

взято с сайта kremlin.ru

На траурных мероприятиях Татарстан представляют муфтий Камиль Самигуллин и его заместители, а российскую делегацию возглавляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Глава Совбеза РФ во время поездки провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Тегеране.

Наталья Жирнова

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