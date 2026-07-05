В Казани до 17:00 вновь перекроют ряд центральных улиц в связи с ЧР по велоспорту

На ряде из этих участков движение будет ограничено в обоих направлениях

В Казани 5 июля на ряде улиц в центре города вновь введут временные ограничения движения. Это связано с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «Шоссе-2026».

До 17:00 движение будет закрыто на участке от пересечения улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста в обоих направлениях, а также на правом съезде с Кремлевского моста к улице Батурина. Ограничения также затронут Ивановский спуск от улицы Профсоюзной до Кремлевской, площадь 1 Мая, улицу Кремлевскую от площади 1 Мая до улицы Кави Наджми, улицу Кави Наджми от Кремлевской до Профсоюзной и участок улицы Профсоюзной от Ивановского спуска до Кави Наджми.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Кроме того, проезд будет закрыт на участке от дома №23/17 по улице Кремлевской до дома №4/2а по улице Чернышевского, а также по улицам Чернышевского — от Кремлевской до Дзержинского, Дзержинского — от Чернышевского до Батурина, Миславского — от Дзержинского до Большой Красной, Большой Красной — от Батурина до дома №14/1 по улице Толстого, Толстого — от дома №14/1 до дома №19 по улице Подлужной, Подлужной — от дома №18 по улице Толстого до улицы Адамюка, Жуковского — от Подлужной до Большой Красной, а также по улице Батурина — от Большой Красной до Саид-Галеева. На ряде из этих участков движение будет ограничено в обоих направлениях.

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе проходит в Татарстане с 1 по 5 июля. В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из разных регионов страны, а основные гонки в Казани состоятся 4 и 5 июля. Напомним, что победители чемпионата России по велоспорту на шоссе получат свыше 100 тысяч рублей призовых.

Наталья Жирнова