В Пензенской области ввели режим повышенной готовности по ситуации с топливом
Меры приняты для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
— Режим будет действовать вплоть до моего особого распоряжения. Главная цель — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс, — написал губернатор в соцсетях.
Мельниченко подчеркнул, что резервы бензина идентичны уровню прошлогоднего периода, фактически повторив слова президента России Владимира Путина.
При этом в Пензенской области ранее были введены ограничения на продажу автомобильного топлива.
Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня также ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.
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