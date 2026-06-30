Мишустин сообщил о росте производительности труда на 1,5% за I квартал

Премьер-министр РФ призвал наращивать значение показателя

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте производительности труда в стране на более чем 1,5% за I квартал. Данные были озвучены в ходе стратегической сессии «Повышение производительности труда», сообщает издание «Прайм».

— В I квартале текущего года, по данным Росстата, производительность труда по основным отраслям экономики начала расти и увеличилась более чем на 1,5%. Ну, а в области информации, связи и в сельском хозяйстве показатель вырос примерно на 5%, — сказал Мишустин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Премьер-министр призвал наращивать значение показателя производительности труда в России совместно с бизнесом.

Ранее в Росстате пояснили, что новый показатель отличается от классического подхода охватом предприятий и периодичностью расчета. Он формируется только по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, и рассчитывается ежеквартально, тогда как классическая производительность труда оценивается ежегодно по полному кругу хозяйствующих субъектов.

Зульфат Шафигуллин