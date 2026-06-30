В Чувашии ввели ограничения на отпуск топлива в канистры для снижения ажиотажа

Кроме того, будет усилен контроль за ситуацией с ценами

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о результатах заседания оперативного штаба, посвященного ситуации с обеспечением топливом. По его словам, положение на рынке остается напряженным, но контролируемым.

Отмечается, что аграрные предприятия, службы жизнеобеспечения, а также медицинские и экстренные службы обеспечены необходимыми объемами топлива. При этом фиксируется рост спроса со стороны населения, что связано с формированием запасов и приводит к очередям на автозаправках.

— Именно поэтому принято временное ограничение на отпуск топлива в канистры. Это позволит обеспечить более оперативное обслуживание автомобилистов и равномерное распределение имеющихся ресурсов. Поставил задачу всем участникам процесса обеспечить более оперативный и регулярный обмен информацией, — заявил Николаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, будет усилен контроль за ситуацией с ценами и пресечением распространения недостоверной информации. В случае выявления фактов завышения стоимости проверка будет проводиться совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Ранее в Пензенской области ввели режим повышенной готовности по ситуации с топливом. Меры приняты для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов.

Наталья Жирнова