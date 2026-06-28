Суд заочно приговорил экс-научрука ИНИОН РАН к семи годам тюрьмы

Срок обвиняемый получил за дело о фиктивном трудоустройстве сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

Гагаринский суд Москвы заочно вынес приговор Юрию Пивоварову*, бывшему научному руководителю Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, признанному иноагентом. Ученый получил 7 лет колонии за дело о фиктивном трудоустройстве сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на текст приговора.

— По совокупности преступлений, с учетом частичного сложения основного и дополнительного наказаний, суд назначил Пивоварову* наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 750 тыс. рублей. Приговор считается заочным, — говорится в документе. Пивоваров* признан виновным в фиктивном трудоустройстве работников в ИНИОН и в растрате бюджетных средств, предназначенных для подрядчиков.

Согласно приговору, Пивоваров* оформил на работу двух сотрудников, которые лишь числились в штатном расписании, но фактически не являлись там присутствующими. В результате институт понес ущерб в размере не менее 1,5 млн рублей. Кроме того, как указано в документе, он присвоил деньги, предназначенные для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ.

Пивоваров* занимал должность директора ИНИОН с 1998 по 2015 год, после чего стал научным руководителем института. В 2022 году он уехал из России, официально — для лечения серьезной болезни.

Также следует отметить, что 30 января 2015 года в библиотеке ИНИОН РАН, где Пивоваров* тогда занимал пост директора, произошел пожар, в результате которого пострадали 5,7 миллиона единиц хранения. В связи с этим 20 апреля 2015 года следственные органы возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчине назначили 1,5 года колонии за публичное оскорбление ветерана в интернете.

Никита Егоров