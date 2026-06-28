Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани охватил более 20 тыс. кв. м.

На данный момент информации о пострадавших на заводе не поступало

Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета.

Пожар возник ночью 28 июня в результате падения обломков беспилотников. На данный момент информации о пострадавших на заводе не поступало.

Для ликвидации возгорания были мобилизованы силы славянского пожарно-спасательного гарнизона, а также пожарные формирования из Калининского, Крымского и Темрюкского районов. В помощь им направлены два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска. Также ожидается прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы.

Дополнительно сообщается, что в ходе той же ночной атаки фрагменты беспилотников повредили несколько домов в городе, в результате чего один человек погиб. Кроме того, пострадали линии электропередачи и газовая труба.

Никита Егоров