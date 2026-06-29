В районе Славянска-на-Кубани зафиксировано превышение содержания сажи в воздухе из-за горения НПЗ

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани охватил более 20 тыс. кв. м

В районе садового товарищества «Заря» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края зафиксировано превышение допустимого содержания сажи в воздухе. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба района в Telegram.

По данным службы, в большинстве контрольных точек Славянского района превышений загрязняющих веществ не выявлено. Однако в районе СНТ «Заря» специалисты отметили повышение уровня сажи в атмосферном воздухе. Уточняется, что ранее, в ночь на 28 июня, после атаки БПЛА на территории района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее сообщалось, что пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани охватил более 20 тыс. кв. м.

Наталья Жирнова