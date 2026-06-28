Количество людей, отравившихся готовой едой в Астрахани, увеличилось до 27
Часть пострадавших могла заразиться сальмонеллёзом из-за употребления куриных блюд
По последним данным 27 человек отравились готовой едой в Астрахани. Из этого числа шестеро — дети, сообщили в правоохранительных органах, чей ответ приводит Telegram-канал RT.
Согласно информации, часть пострадавших могла заразиться сальмонеллёзом из-за употребления куриных блюд. Ранее рассматривалась версия о том, что причиной отравления стали рыбные котлеты из гастронома «Михайловский».
К сожалению, одна из пострадавших, 62-летняя женщина, скончалась от острого отравления.
Ранее сообщалось, что в числе отравившихся готовой едой в Астрахани — экс-замминистра здравоохранения области.
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