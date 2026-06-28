Количество людей, отравившихся готовой едой в Астрахани, увеличилось до 27

Часть пострадавших могла заразиться сальмонеллёзом из-за употребления куриных блюд

Фото: Мария Зверева

По последним данным 27 человек отравились готовой едой в Астрахани. Из этого числа шестеро — дети, сообщили в правоохранительных органах, чей ответ приводит Telegram-канал RT.

Согласно информации, часть пострадавших могла заразиться сальмонеллёзом из-за употребления куриных блюд. Ранее рассматривалась версия о том, что причиной отравления стали рыбные котлеты из гастронома «Михайловский».

К сожалению, одна из пострадавших, 62-летняя женщина, скончалась от острого отравления.



Ранее сообщалось, что в числе отравившихся готовой едой в Астрахани — экс-замминистра здравоохранения области.

Никита Егоров