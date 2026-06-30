И конфисковать миллион: бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева признали взяточником

Вахитовский райсуд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взятки в 1 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

К 7 годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей приговорил сегодня бывшего заместителя прокурора Казани Гумера Нафиева Вахитовский суд столицы Татарстана. Он также лишен классного чина советника юстиции и звания заслуженного юриста РТ. Наказание назначено за получение в 2020 году взятки в крупном размере от посредников, действовавших в интересах заочно обвиняемого в аферах страховщика-миллиардера Александра Кондратенкова, передает детали итогового решения журналист «Реального времени» из зала суда.

Заметим, обвинение в получении незаконного вознаграждения в 3 млн рублей суд посчитал недоказанным, ввиду чего вместо ч.6 ст. 290 УК РФ в приговоре появилась менее тяжкая часть 5 той же статьи.

Указанный 1 млн рублей суд постановил конфисковать у осужденного Нафиева.

Трое других фигурантов дела признаны виновными в коррупционном посредничестве и покушении на таковое, а также мошенническом присвоении средств Кондратенковых, передававших, согласно обвинению, на взятки под силовиков свыше 2 млн долларов США.

Владимиру Кучинскому и Евгению Коклягину суд назначил по 9 лет колонии строгого режима со штрафами по 61 млн рублей каждому — по эпизодам мошенничества на 132,7 млн рублей и покушение на посредничество взяточничеству (первоначально обвинение звучало как посредничество, то есть законченный состав преступления). Владимира Бойкова суд приговорил к 10 годам «строгача» со штрафом 6 млн рублей — за две аферы на 200 млн рублей и посредничество взяточничеству.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в прениях сторона обвинения запрашивала для подсудимых жесткие сроки до 17 лет колонии строгого режима со штрафами на общую сумму в 602 млн рублей. При этом для сотрудника прокуратуры в отставке предлагалось 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей.

Сам Гумер Нафиев в последнем слове извинялся за случившееся:

— Не было, наверное, ни дня, чтобы я не корил себя за ту минутную слабость — что поддался искушению, принял этот злосчастный пакет от Пешкова (по версии обвинения, в пакете были 3 млн рублей, по версии Нафиева — 1 млн, — прим. ред.)... Я осознал весь масштаб своей ошибки. Ошибка в том, что позволил Пешкову (экс-сотрудник прокуратуры Подмосковья, — прим. ред.), в то время я считал его другом, впутать меня в ту свою гнусную историю.

По версии СК и прокуратуры, 28 июля 2020 года в номере казанского отеля Нафиев получил от Пешкова 3 млн рублей. Эту сумму силовики считают лишь частью взятки в 200 тысяч долларов, которую другие фигуранты дела намеревались передать за прокурорское бездействие в части отказа отменять постановление сотрудников УВД Казани о приостановке дела НАСКО и за последующие действия по прекращению данного дела. Согласно фабуле обвинения, совершить эти действия зампрокурора Казани не смог, поскольку дело НАСКО с ущербом в 10 млрд рублей и не допрошенным ввиду отъезда в Лондон бенефициаром Александром Кондратенковым забрали для дальнейшего расследования в Москву.

Адвокаты Нафиева подчеркивали: переданный их клиентом скан документа никакого влияния на ход следствия не оказал, а слова про помощь с прекращением дела за 200 тысяч долларов от освобожденного от уголовки Ильи Пешкова являются оговором.

В отличие от частично признавшего вину Нафиева московские бизнесмены претензии силовиков отрицали. Их адвокаты просили об оправдании.