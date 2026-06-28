Во Франции потерпел крушение самолет, на котором летели парашютисты

Несколько человек могли погибнуть

Фото: Динар Фатыхов

Небольшой самолет с парашютистами разбился в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, и, по предварительным данным, возможны многочисленные жертвы, сообщила радиостанция Ici.

— Туристический самолет, перевозивший несколько человек, потерпел крушение... По нашим сведениям, несколько человек могли погибнуть. Самолет предназначался для первых прыжков с парашютом, — говорилось в сообщении.

Телеканал France 3 добавляет, что число жертв может оказаться очень высоким, и существует риск взрыва самолета.

Позже стало известно, что на борту самолета находились около 10 человек.

Префектура департамента Мерт и Мозель, где произошло происшествие, подтвердила в своем аккаунте в соцсетях информацию о «инциденте с гражданским самолетом», который взлетел с аэродрома Нанси-Эссе. Префект Ив Сеги принял решение активировать оперативный центр с привлечением всех служб и находится в районе катастрофы.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.

Никита Егоров