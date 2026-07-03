Главное — инфраструктура: в Казани меняют стандарты выделения земли многодетным

На границе с городом семьям выделяют 400 готовых к освоению участков вместе с дорогами

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане обеспечение землей многодетных семей вышло на новый уровень: власти сделали ставку на комплексное решение проблемы, выделяя участки с готовой инфраструктурой. Необустроенные территории больше не предлагают — вопрос находится на особом контроле у раиса республики, прокуратура Татарстана ведет надзор за исполнением обязательств, а исполком Казани активно участвует в процессе. О первом этапе работы и планах выделить 400 подготовленных к освоению земельных участков рассказали в ходе выездного совещания Прокуратуры РТ в Высокогорском районе. Подробности — в материале «Реального времени».

Инфраструктура как стандарт: что меняется в программе

Раньше обеспечение землей многодетной семьи в Казани нередко означало выделение участка в поле — без подъездных путей, каких-либо коммуникаций и перспектив. Так, к примеру, было с отцом троих детей Ильнаром Амировым, который получил надел несколько лет назад рядом с селом Каймары Высокогорского района.

— Нам очень долго его выдавали, пока мы стояли в очереди и ждали, дети успели подрасти. В итоге дали участок в какой‑то лесопосадке, где ни дорог, ни электричества, вообще никаких сетей. Сколько лет прошло, только сейчас дороги начали делать, — рассказал мужчина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, главная проблема многодетных казанцев при выделении земли — именно отсутствие инфраструктуры: без подъездных путей и сетей осваивать участок практически невозможно. Не менее острый вопрос — дефицит социальных объектов. «Если участки выдают, то нужны школы и садики — дети же должны куда‑то ходить», — отметил он.

Сейчас для решения проблемы выбрали комплексный подход. Первые результаты можно будет наблюдать по соседству: в том же Чернышевском сельском поселении в проектируемом коммерческом поселке «Поколение» многодетным семьям безвозмездно передают 400 земельных участков с готовой инфраструктурой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На территории уже есть дорога с твердым покрытием шириной в 6 метров, ее подведут к каждому участку. На сегодня эта работа выполнена на 70%. По информации собственника земель, к четвертому кварталу 2026 года планируется завершить ключевые работы: утвердить градостроительную документацию, достроить дороги, обеспечить возможность льготного подключения к электросетям. Параллельно идет проектирование газопровода, что позволит в дальнейшем подвести газ до границ участков в рамках программы социальной догазификации. «Такой участок становится интересным. Будь у меня выбор, я бы взял здесь землю, и не думал бы о денежной компенсации, которую сейчас предлагают», — отметил Ильнар.

Годы ожидания и нереализованные надежды очередников

Позитивно оценивая изменения в обеспечении землей, казанские семьи, еще не получившие участок, жалуются на длительное ожидание в очереди и призывают ускорить решение вопроса. Еще один многодетный отец, сотрудник правоохранительных органов Мурат Каримов, вставший в очередь в 2021 году, тогда был девятитысячным. Сейчас его позиция приблизилась к 5 600-й, в семье уже родился четвертый ребенок, и потребность в собственном доме стала еще острее. Но при текущих темпах выдачи земли, как подсчитали Каримовы, участок им светит не раньше 2035 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сейчас как молодой человек я готов к строительству дома, но к 50 годам, с четырьмя детьми и выйдя на пенсию, я, наверное, уже не буду об этом думать. Возраст свое возьмет. Да и банк подумает — давать мне семейную или сельскую ипотеку или нет, — переживает мужчина.

По словам Мурата, земли рядом с Каймарами — для него особенно привлекательная локация, поскольку он сам из этих краев. К тому же участки будут готовы к освоению для ИЖС и расположены они близко к городу. «Это почти Казань, плюс возможность подключиться к электричеству, а в будущем и к газу — суперподдержка для многодетных. Еще бы дали эту землю вовремя», — подчеркнул он. Альтернативу в виде денежной компенсации он также не рассматривает: «Если дают всего 200 тысяч рублей, что я на них возьму? В Каймарах сотка земли стоит 450—500 тысяч, а где‑то и больше».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закрыть дефицит земли для многодетных семей

Порядка 400 земельных участков в поселке выделяют в рамках соглашения между исполкомом города и группой компаний ASG по результатам утверждения судом мирового соглашения по иску прокурора республики Альберта Суяргулова.

Сейчас в Казани на учете с правом на получение земельного участка стоят 18 173 многодетные семьи. Из них уже выбрали наделы 10 960 семей, предстоит обеспечить — 7 213 (при этом 2 168 участков готовятся к передаче). Как уточнили в прокуратуре РТ, итоговый дефицит для удовлетворения очереди многодетных казанцев составляет 5 026 участков.

предоставлено ГК ASG

Передача 400 участков в «Поколении» — первый этап работы. В дальнейшем предстоит выделить еще больше земель. Заместитель прокурора РТ Владимир Посохов подчеркнул: «Задача — полностью ликвидировать очередь из многодетных». По его словам, целью выездного совещания стала «обкатка технологий» обеспечения земли необходимой инфраструктурой — на упреждение. В поселке будут подъездные пути, возможность подключения газа и энергоснабжения. «Это совсем другое качество поддержки нашего населения», — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь заместитель главы Минстроя РТ Владимир Кудряшев заявил, что обеспечение землей многодетных семей — это системная работа по строгим критериям: «Мы уже порядка двух лет плотно занимаемся подбором площадок совместно с Министерством земельных и имущественных отношений РТ и Институтом пространственного планирования РТ. При этом руководствуемся четкими градостроительными критериями: участки должны примыкать к населенным пунктам, иметь поблизости базовую социальную инфраструктуру, подъездные дороги с твердым покрытием, а также быть пригодными с точки зрения геологии, в первую очередь важно отсутствие карстовых образований».

Особое внимание уделяется инженерной инфраструктуре, прежде всего обеспечению водой: «К этому вопросу нужно подходить комплексно. Были площадки, где обеспечить питьевое водоснабжение было либо очень затратно, либо вообще невозможно — такие варианты мы отсекли». Еще один важный фактор — перевод земель из сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов. Это можно сделать, только согласовав с Минсельхозом России. В поселке часть процедур уже завершена: генплан утвержден, разработаны правила землепользования и застройки, проект планировки прошел публичные слушания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В проекте планировки предусмотрены места под социальную инфраструктуру — это одна школа на 1 200 мест и три детских сада. Но их строительство будет зависеть от темпов заселения. До возведения этих объектов дети смогут посещать образовательные учреждения в соседних населенных пунктах, сообщили чиновники.

Плюс еще 10 тысяч участков в границах «Зеленой дуги»

В ходе выездного совещания собственник земель подтвердил готовность закрыть дефицит участков для многодетных казанцев. Ринат Аисов, директор по развитию территории ГК ASG, объяснил модель участия бизнеса: «Наша группа компаний встраивает эту задачу в собственную социальную миссию — она логично перекликается с нашим основным профилем, развитием территорий. В ноябре 2025 года мы заключили соглашение о подготовке и передаче 400 земельных участков. Это беспрецедентный опыт, участки передаются уже готовыми к освоению».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рыночная стоимость 10 соток в этой локации достигает 3,5—4 млн рублей. Таким образом, многодетные семьи получают не просто землю, а по-настоящему выгодный актив. С учетом близости к Казани, уже прокладываемых дорог и перспектив подключения к коммуникациям цена участков в ближайшие годы может заметно вырасти. Важное преимущество — интеграция в общий проект развития. В шаговой доступности появится коммерческая инфраструктура, зарезервированы площадки под социальные объекты, предусмотрена значительная доля озеленения.

Комплексное решение проблемы многодетных казанцев этой локацией не ограничится. Вторым этапом компания ленд-девелопера Алексея Семина планирует передать земли для формирования порядка 10 тысяч участков в рамках проекта «Зеленая дуга» в востребованных направлениях — в 15—25 минутах езды от Казани на территории четырех приграничных районов: Лаишевский, Высокогорский и Верхнеуслонский.

предоставлено ГК ASG

Оценивая в целом ситуацию с обеспечением землей многодетных семей в Татарстане, председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов отметил, что из-за нехватки участков чаще всего страдает население крупных городов: «Самая большая проблема — Казань, не хватает порядка 5 000 участков. В районах республики ситуация лучше, в 27—28 из них очередь закрыта на 97—99%. В столице и Набережных Челнах объективная сложность — вокруг них просто нет свободных земель».

Данные по количеству очередников, по словам главы объединения, озвучили в середине июня на совещании в Минземимущества Татарстана. В общей сложности дефицит среди многодетных семей республики составляет более 10 тысяч участков:

5 025 — Казань,

3 701 — Набережные Челны,

1 030 — Альметьевск,

539 — муниципальные районы,

10 296 — всего.

предоставлено ГК ASG

Таким образом, очередников в республике еще очень много, в том числе в приграничных с Казанью муниципалитетах. Например, в Зеленодольском районе процент обеспечения услугой составляет всего 86%, участки ждут 384 многодетных заявителя. Это говорит о том, что проблему обеспечения землей многодетных семей нужно решать не просто комплексно и в пределах столицы, но и в масштабах всей Казанской агломерации. Такую задачу — полностью закрыть очередь — еще два года назад поставил раис Татарстана, вопрос находится на контроле.

«То, что землю будут выделять с подготовленной инфраструктурой, очень здорово. Мы изначально просили давать участки поближе к сетям и социальным объектам», — указал Артем Кузнецов. Качество услуги повышается, что особенно радует. Хорошо бы, чтобы у всех многодетных семей были равные возможности и доступ к таким локациям, подчеркнул спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вакиф Тимербаев, владелец соседнего коттеджного поселка «Усадьба у озера», подтверждает привлекательность локации в проектируемом жилом массиве. По его оценке, рыночная стоимость сотки земли в этой зоне достигает 400 тысяч рублей. «Земли для многодетных хорошие, ровные участки, щебеночные дороги. Если у них будет доступ к коммуникациям, это уже готовые площадки для жизни. С учетом близости к Казани — перспективная территория», — считает он.

Можно ли выбрать участок в желаемой локации?

Сейчас система обеспечения землей участников программы претерпела существенные изменения. Новшества затронули не только размер участков, но и весь механизм их распределения.

предоставлено ГК ASG

С учетом последних новостей о планах выделить под Казанью готовую для ИЖС землю семьи с тремя и более детьми задаются вопросом: как получить участок в понравившемся районе? Раньше с учетом большого дефицита свободных площадей для застройки, особенно в крупных городах, выбора у многодетных фактически не было.

В условиях нехватки участков коммерчески пригодные земли, как правило, находятся в обороте. Остаются только малопривлекательные площадки в худших локациях, которые вынужденно передавали многодетным.

предоставлено ГК ASG

Право выбора локации сохраняется и сейчас, объясняют профильные специалисты. Другое дело, что возможности семьи заметно расширились. Главное условие — чтобы территория была готова к раздаче, а у заявителя подошла очередь выделения участка.

— Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, формируются органами местного самоуправления муниципальных образований с учетом потребности, определяемой исходя из списков граждан, подавших заявления, и подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минземимущества Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас вместо прежних 6 соток семьи получают участки площадью 10 соток. Сама система выделения земли построена по принципу строгой очередности — никакого приоритета одних участников над другими нет. Семьи получают участки в порядке общей очереди, и все заявители имеют равные права независимо от количества детей. При готовности локации и наступлении очереди семья может выбрать конкретный надел.

Процесс выбора участка максимально прозрачен. Когда подходит очередь, семьи приглашают в муниципалитет на процедуру выбора земель из готовых к выдаче. Если желаемой локации нет в данный момент, рассматриваются другие доступные варианты. Важный нюанс — семья может отказаться от предложенного участка три раза, после чего ее передвинут в конец очереди.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поскольку в ближайшей перспективе — до конца года — в Казани ожидается выделение 400 участков при общей очереди около 5 000 семей, право на получение этих наделов получат те заявители, чья очередь подойдет в установленном порядке. Проверить свою позицию в очереди можно на портале госуслуг Татарстана. Для этого понадобится либо уникальный номер заявления, либо серия и номер паспорта члена семьи, который подавал документ. Нужно ввести данные в соответствующее поле, и система покажет, какое место семья занимает в очереди.

Очередь формируется по дате подачи заявления. Общий порядок и правила предоставления земли многодетным семьям также приведены на федеральном портале госуслуг и сайтах конкретных муниципалитетов.

Впервые в прошлом году татарстанским семьям стала доступна альтернатива — денежная выплата взамен земельного участка — 200 тысяч рублей. По данным на февраль 2026 года, эту сумму предпочли выбрать 98 семей-заявителей, по 45 из них приняты положительные решения. Судя по цифрам, компенсация вместо земли привлекла менее 1% очередников.