Бизнес-опрос: как вы используете искусственный интеллект на своем предприятии?

Для нашей компании искусственный интеллект — это не пилотный проект и не модное приложение, а уже неотъемлемая часть операционной деятельности. Мы семь лет назад начали с машинного обучения и Data science, поэтому переход к большим языковым моделям был естественным продолжением.

Сейчас мы работаем на трех уровнях. Во-первых, встраиваем модели напрямую в продукты. Наши решения, например «Взор», «Взор.Офис» и транскрибатор, используют собственные нейросети, развернутые на наших серверах, для распознавания изображений, реализации видеоаналитики и обнаружения артефактов.

Во-вторых, у нас появился внутренний маркетплейс LetAI Labs — наши специалисты сами создают и выкладывают полезные для коллег инструменты на базе ИИ. Среди них — транскрибация звонков абонентов (автоматическая обработка обращений в контакт-центр), генерация презентаций в HTML, корпоративный AI-ассистент с агентной архитектурой, помощники для обработки аудиозаписей встреч и для работы с табличными данными, сервис распознавания документов и др.

В-третьих, мы построили полноценную RAG-систему, базирующуюся на внутренней документации, почте, регламентах и корпоративной базе знаний. Она позволяет сотруднику задавать вопросы и получать точные ответы с учетом нашей специфики, прав доступа и актуальности процессов без обращения к внешним моделям.

Плюс используем самые мощные внешние модели там, где нужны глубокие исследования, генерация кода или сложный анализ. В итоге ИИ выступает уже не в качестве помощника, а в роли полноценного коллеги для специалистов контакт-центра, телемаркетинга, аналитики в управлении знаниями.



Относительно порядка затрат: только прямые затраты на железо уже измеряются десятками миллионов рублей. А если считать обучение моделей, разработку, интеграцию и сервисы, цифра выше.

При этом посчитать точную окупаемость всегда сложно, примерно как с цифровизацией десять лет назад. Мы не можем сказать: «Вот это конкретное решение принесло нам столько-то миллионов дохода». Но мы точно знаем итоговый результат.

За последние годы, внедряя машинное обучение, Data science и BI, «Таттелеком» заработал на этих технологиях миллиарды рублей. Сейчас мы видим схожую картину с ИИ, затраты с лихвой окупаются. Отмечу, что эффект от этих трансформаций в основном косвенный: рост производительности труда, снижение ошибок, ускорение бизнес-процессов и высвобождение сотрудников от рутинных задач. В большинстве отраслей сегодня именно так это и работает.



О том, как это сказывается на нашей кадровой политике, скажу: мы телеком-компания, поэтому физические процессы — монтаж оборудования, строительство сетей, выезды инженеров блока клиентского сервиса на подключения и т. д. — искусственный интеллект пока не заменит. Специалисту все равно физически нужно приехать к абоненту и подключить услуги связи.

Но в управленческих, аналитических и клиентских процессах влияние очень заметно. За последние 1,5—2 года у нас существенно выросли количество клиентов и выручка, а также расширилась линейка продуктов. При этом штат мы держим стабильно на уровне примерно 3,4—3,5 тыс. человек. Это и есть главный эффект — мы растем, не раздувая команду. По нашим оценкам, ИИ позволяет компании ежегодно высвобождать или не нанимать 10—20 % персонала в тех направлениях, особенно где есть интеллектуальные рутинные процессы. Люди не уходят — они просто занимаются более сложной и ценной работой. Это, пожалуй, самый честный и приятный эффект от внедрения искусственного интеллекта.

