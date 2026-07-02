Анатолий Чернов: «Самое дорогое, что у нас есть сейчас, — время и здоровье»

Спортивный врач хоккейного клуба «Норильск» — о сложностях работы со спортсменами-любителями

Фото: Диана Яруллина

«Наблюдается тенденция, что с каждым годом все больше и больше людей начинает активно заниматься бегом. Сколько человек сейчас марафон бежит каждый год в среднем в Казани? Там цифры, близкие к 30 тысячам. И с этой категорией людей хочется работать, чтобы они преуспевали в своих началах», — заявил спортивный врач хоккейного клуба ВХЛ «Норильск» Анатолий Чернов, успевший поработать в казанском «Ак Барсе». В интервью «Реальному времени» он рассказал о сложностях с тренировками. Спортивный врач хоккейного клуба ВХЛ «Норильск» Анатолий Чернов дал интервью «Реальному времени». В нем он рассказал о своем проекте, который активно развивает в последнее время — сайте и приложении SportMedClub. Что это такое и почему данный стартап очень важен для спортсменов-любителей — в материале ниже.

«Неслучайно «Ак Барс» традиционно ставят в пример в КХЛ по уровню медицинского управления»

— Анатолий, расскажите про ваш путь в спортивной медицине.

— Наверное, у меня не было другого пути — я из семьи врачей. Мама — заслуженный врач, отличник здравоохранения. Глядя на нее, я с детства понимал: медицина — это не просто профессия, это образ жизни и особая ответственность перед людьми. Вопрос «Кем быть?» передо мной никогда не стоял.

Другой вопрос — в каком направлении. И здесь сыграло роль то, что я сам всегда любил спорт. Я видел, как спортсмены, получив травму, оказываются в растерянности — между хирургом и тренером, без четкого понимания, что делать дальше. Мне хотелось быть именно тем человеком, который находится рядом, знает спорт изнутри и может говорить со спортсменом на одном языке. Так я выбрал спортивную медицину.

Я окончил Казанский государственный медицинский университет по направлению «Лечебное дело», после чего прошел интернатуру по терапии и ординатуру по спортивной медицине. Карьеру начал в родном для Казани ФК «Рубин» — сначала врачом академии, затем вырос до руководителя медицинского центра. Это была отличная база: работа с молодыми спортсменами, которые только строят свою карьеру, учит думать на опережение, работать на профилактику, а не только на лечение.

Следующей большой главой стал «Ак Барс» — с 2013 по 2023 год. Весомый период по времени и, конечно, ни с чем не сравнимый опыт. Высококлассная организация, замечательные специалисты. Руководство «Ак Барса» никогда не жалело денег на оборудование — все необходимое для докторов покупалось без проблем. И коллектив был замечательный — и как специалисты, и просто как люди. Неслучайно «Ак Барс» традиционно ставят в пример в КХЛ по уровню медицинского управления.

После этого меня пригласили на позицию главного врача ХК «Амур» — и на тот момент я был самым молодым главным врачом в истории КХЛ. Это была и честь, и серьезный вызов. Сейчас я работаю в ХК «Норильск» в ВХЛ. Когда только ехал туда, признаюсь, допускал мысль, что с оборудованием может быть все грустно. Приехал — а там есть все необходимое для плодотворной работы. «Норильск» — клуб с амбициями: каждый сезон организация повышает требования к себе, создает лучшие условия и для спортсменов, и для персонала. Руководящий состав грамотный и отзывчивый — работать приятно.

Если резюмировать — вся моя профессиональная жизнь связана со спортивной медициной.

«Некоторые люди, занимающиеся спортом профессионально или на любительском уровне, просто не знают, что такое восстановительные мероприятия»

— Я знаю, что одним из проектов, над которым вы трудитесь в последние годы, является сайт SportMedClub. Расскажите о нем поподробнее.

— Сайт предполагает подбор медицинского сопровождения для спортсменов. Например, бегуны, велосипедисты, триатлеты. Сейчас мы продумываем концепт мобильного приложения, которое будет связано с сайтом. Основной акцент, естественно, завязан у нас на курировании спортсменов. То есть, условно, возникает запрос у человека подготовиться к соревнованиям за неделю или за месяц. И он не знает, как готовиться, как правильно восстанавливаться, что лучше употреблять в пищу, а в чем себя надо ограничить. И как раз таки наша деятельность направлена на то, чтобы помочь ему избежать ошибок при подготовке к соревнованиям.

Я уже упомянул приложение. Его задача будет в удобстве отслеживания спортсменом своего прогресса. Через него атлет сможет вести всю необходимую коммуникацию с курирующим его врачом.

Диана Яруллина / realnoevremya.ru

— Как вы считаете, почему это необходимо как спортсменам-профессионалам, так и спортсменам-любителям?

— Понимаете, дело в том, что некоторые люди, занимающиеся спортом профессионально или на любительском уровне, просто не знают, что такое восстановительные мероприятия. Они ведь как думают — поспал или не нагружаешь себя во время отдыха, вот тебе и восстановился. А это так не работает. Восстановление — это большой комплекс обязанностей. Сюда входит и так называемое спортивное питание, и процедуры с разогревающими мазями для проблемных участков тела. Если мы говорим о предстартовой подготовке, то комплекс включает и индивидуальную разминку.

— Ваш сайт наверняка помогает со всеми этими трудностями разобраться. Спортивное питание — это вообще тьма для начинающих спортсменов…

— Безусловно. Тут как люди размышляют: «Так, раз я спортсмен, мне нужен спортпит (спортивное питание)». Им рекомендуют некие добавки, но ведь их сейчас огромный подбор. Не разобравшийся человек берет, и весь спортпит, который он купил, разом в себя заливает. То есть нет системности. А в данном случае системность играет важнейшую роль. Любой спортпит принимается для чего-то. Каждая добавка принимается для чего-то, выполняет определенную свою работу. Очень часто приходится сталкиваться на практике с тем, что люди бездумно потребляют спортпит. Послушают какого-нибудь «профессионала» и думают — сейчас я тоже все это съем и стану таким же. А когда принимать спортпит, в каких пропорциях? Какая кратность приема? Делать перерывы или нет?

Мы хотим донести до спортсмена правильную работу со своим организмом. Чтобы была сбалансированная цепочка, чтобы работать, тренироваться без ущерба для своего здоровья.

— Получается, приложение будет определенного рода ручной памяткой, в которой будет собрана вся необходимая информация для спортсмена?

— Да, оно будет подкрепляться к системе мониторинга пульса, либо к датчикам, которые спортсмены вешают на себя. У всех они разные, кто-то, например, сидит на смарт-часах. Все девайсы будут подгружаться к приложению. Мы дорабатываем на сегодняшний день техническую сторону вопроса. Чтобы все функционировало исправно и не вызывало беспокойств у спортсмена.

— Расскажите, как вы пришли к идее реализовать такой стартап. Может быть, кем-то вдохновлялись в процессе разработки?

— Хороший вопрос, спасибо. Я думаю, в первую очередь сыграло свою роль наблюдение за спортсменами-любителями. Не всегда им удается контролировать в полной мере состояние своего организма, особенно, к примеру, на фоне микротравм. У них оно волнообразное. То есть прилив энергии, то его нет. То хорошо себя чувствуют, то плохо.

В профессиональном спорте — там понятно. В каждой команде есть врачи, которые помогают им в решении проблемных ситуаций. А именно у спортсменов-любителей такой опции нет. Они иногда просто не знают, к кому обратиться за помощью. И мы подумали, почему бы не закрыть эту позицию, ячейку. Дело даже не в финансовой выгоде, а в искреннем желании помочь спортсменам минимизировать травматизм, ухудшение состояния здоровья. Когда организм находится под постоянным мониторингом, у врачей всегда есть на руках анализы, в случае небольших отклонений по биохимии — можно сразу произвести коррекцию и тем самым быстро вернуть в тренировочный процесс.

Диана Яруллина / realnoevremya.ru

«Задача нашего проекта — организовать успешный тандем в работе со спортсменом»

— У вас сайт ориентирован на весьма популярные виды спорта именно среди спортсменов-любителей. Это бег, езда на велосипеде. Расскажите, с какими травмами в основном сталкиваются люди, занимающиеся этими видами спорта?

— В основном это микронадрывы волокон, растяжения мышечных волокон, воспалительные процессы в тазобедренных суставах вследствие перегруза. Часто возникают запросы с проблемами в поясничном отделе. Мышечный дисбаланс — тоже довольно популярная проблема.

Задача — организовать успешный тандем в работе со спортсменом. Идеальная картинка — если бы тренер, врач и тренер по физической подготовке имели полный сбор информации о состоянии спортсмена. По крайней мере, доктор точно должен держать его организм в хорошей физической форме, чтобы он мог справляться с любыми пиковыми, пороговыми нагрузками. Таким образом, образуется определенный запас прочности у спортсмена.

— С какими трудностями вы столкнулись, когда перешли непосредственно к реализации сайта, своего проекта?

— Знаете, когда мы разрабатывали наш сайт, а затем приступили к работе с приложением, у нас не было задачи в том, чтобы просто перед кем-то похвастаться. Создать проект ради проекта. Мы четко с командой понимали, что самое главное — это функционал. Чтобы наш проект приносил пользу, от него у людей был визуальный эффект и хорошая обратная связь со здоровьем.

Конечно, трудности в разработке подобных стартапов неизбежны. Мы же хотим все довести до идеала, интересуемся, как спортсмен сам хочет, чтобы это все выглядело. Мало красиво описать — вот у нас такое-то классное приложение, там такие-то возможности. Как это будет выглядеть на самом деле? Как это будет адаптировано для спортсмена? Вот эти вопросы фундаментальны. И мы как раз сейчас занимаемся их решением. У нас большой штат сотрудников работает над проектом.

— Полагаю, консультировались с многими коллегами по цеху, когда занимались разработкой проекта?

— Конечно. Всегда интересен взгляд со стороны, какие-то комментарии от коллег по медицинскому сопровождению. Это важно, чтобы понять, в правильным ли направлении мы двигаемся.



Диана Яруллина / realnoevremya.ru

— Какие были в основном отзывы?

— Все коллеги, у кого интересовался, говорили, что это классная, крутая идея. Но понимали тоже, что реализовать все за короткий срок будет непросто. Для таких проектов необходимо достаточно времени.

«Наблюдается тенденция, что с каждым годом все больше и больше людей начинает активно заниматься бегом»

— Интересно узнать, почему решили сначала работать именно с бегунами в рамках своего проекта?

— Наблюдается тенденция, что с каждым годом все больше и больше людей начинает активно заниматься бегом. Сколько человек сейчас марафон бежит каждый год в среднем в Казани? Там цифры, близкие к 30 тысячам. И с этой категорией людей хочется работать, чтобы они преуспевали в своих началах. Хочется выстроить с ними хорошую, грамотную, правильную логистику при подготовке к марафонам. Чтобы была хорошая обратная связь между атлетами и нашим приложением, которое поможет им улучшить состояние здоровья. Если возникают травмы, какие-то патологии — чтобы эти люди не искали судорожно каких-то докторов на стороне, а отправляли запрос своему курирующему доктору в приложении и он дальше помогал им в оказании всей необходимой помощи.



— Системность и дисциплина — это ключевые факторы успешности тренировочного процесса?

— А как иначе. Бывает так, что люди запланировали себе тренировки три раза в неделю, и не справляются с объемом из-за перегруженности, усталости. Начинают разбивать системность. В понедельник сходят, в среду пропустят, пообещают себе, что сходят в четверг. В итоге бросают спортивную активность из-за отсутствия четкой системы тренировок и периодичности.

Диана Яруллина / realnoevremya.ru

Все надо делать с умом и периодичностью. Мы уже говорили о том, что будет с дисциплиной, если регулярно пропускать тренировочные дни. А ведь у нас бывает и такое, что люди пропускают два дня тренировок на неделе и пытаются компенсировать все за один день. Грубо говоря, в субботу выполняют тот объем, который был рассчитан за среду и пятницу. Растренированному телу дают очень большую нагрузку. В итоге получается что? Просыпаются в воскресенье — все тело ломит, болит. Про себя думают: «Что я делал? Где был вообще? Меня пинали, били или просто в мешке по дорогам катили?» Вот чтобы не было вот этих неприятных моментов, без ущерба для здоровья, необходимо грамотно организовывать свой тренировочный процесс. Потому что в противном случае — это не спорт, а просто какое-то насилие над организмом. Тем более если ты еще и на травме занимаешься. Самое дорогое, что у нас есть сейчас, — время и здоровье. Починить организм сейчас — дело недешевое.

Нам очень важно знать, в каком состоянии находится спортсмен. Если есть какие-то отклонения, мы сразу их корректируем. Если отклонений нет, мы поддерживаем функциональное состояние на протяжении всего тренировочного процесса или соревновательного периода.