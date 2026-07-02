Лишь в 16 регионах России средние зарплаты превышают 100 тыс. рублей

«Реальное время» составило рейтинг регионов страны по зарплатам, номинальным и реальным доходам

Фото: Динар Фатыхов

Регионы Севера и Москва оказались лидерами по уровню средней зарплаты. При этом в плане номинальных доходов столица чуть спустилась в рейтинге, а по показателю динамики роста реальных доходов топ и вовсе существенно меняется. Татарстан не попал даже в топ-15 по всем трем критериям, а в аутсайдерах — Ингушетия. Подробнее — в материале «Реального времени».

В лидерах по уровню средней зарплаты оказались регионы Севера и Москва

По итогам I квартала 2026 года в лидерах по уровню средней зарплаты оказались регионы Севера и Москва. Так, на первом месте — Чукотка (227,8 тыс. рублей), на втором — Москва (201,9 тыс. рублей), на третьем — Магаданская область (185,4 тыс. рублей). В топ-5 по данному показателю также попали Ямало-Ненецкий автономный округ (179,1 тыс. рублей) и Сахалинская область (156,1 тыс. рублей), следует из данных Росстата.

Реальное время / realnoevremya.ru

Из других регионов, попавших в топ-10, — Камчатский край (151,1 тыс. рублей), Ненецкий авт. округ (148,5 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (143,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (136,3 тыс. рублей) и Мурманская область (132 тыс. рублей). В среднем же по России средняя зарплата составила 106,9 тыс. рублей.

Отметим, что при подсчетах средней зарплаты аналитики суммируют все начисленные зарплаты в группе (например, в компании, отрасли или стране) и делят на количество работников. Причем налоги при подсчетах не учитываются.

Тем временем по уровню номинальных доходов Чукотка также сохранила первенство (225,6 тыс. рублей), а вот Москва опустилась на третье место (166,7 тыс. рублей). На втором месте, в свою очередь, оказался ЯНАО (169,2 тыс. рублей). Ненецкий автономный округ сохранил за собой четвертое место (159,9 тыс. рублей), а топ-5 замкнула Магаданская область (143,6 тыс. рублей), в то время как Сахалинская заняла только шестое место в топе (113,7 тыс. рублей). На седьмом — Камчатка (102 тыс. рублей). На восьмое место попал Санкт-Петербург (101,4 тыс. рублей), а замкнули «десятку» вновь Мурманская область (95,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (90,9 тыс. рублей), поменявшись между собой местами относительно первого рейтинга. Средний показатель по стране — 69,1 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что под номинальными доходами подразумеваются все денежные поступления граждан за отчетный период. В отличие от подсчетов средней зарплаты, туда включаются как деньги, заработанные наемным трудом, так и социальные выплаты, доходы от бизнеса или инвестиций и так далее.

Однако если рассматривать регионы по динамике реальных доходов, то есть с учетом инфляции, то рейтинг наглядно меняется. Чукотка и Москва, конечно, снова в лидерах рейтинга с показателями +20,7% и +14,5% соответственно, а вот на третьем месте оказалась Калмыкия (+11%). В топ-5 попали Алтай (+7,9%) и Севастополь (+7,4%). На 6—10 местах оказались Хабаровский край (+6,4%), Московская (+5,6%), Магаданская (+5,5%), Саратовская (+5,4%) и Рязанская (+5,3%) области. Средний показатель по стране — +2,6%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан — минимум на 16-м месте в топах

Тем временем Татарстан по уровню средней зарплаты оказался лишь на 23-м месте с показателем 94,1 тыс. рублей. Это на 53,3% меньше, чем в Москве, и на 26,3% менее, чем в Санкт-Петербурге. Кроме того, республиканские данные ниже общероссийских. «Зарплатный показатель» в республике сопоставим с Архангельской (94,3 тыс. рублей) и Еврейской автономной (93,8 тыс. рублей) областями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также зарплаты в Татарстане ниже, чем в Московской (125,8 тыс.), Амурской (101,6 тыс.), Иркутской (97,9 тыс.), Ленинградской (96,8 тыс.) и Тюменской (96,5 тыс.) областях, а еще в Хабаровском (112,1 тыс.), Красноярском (110,9 тыс.) Забайкальском (101,7 тыс.) и Приморском (97,8 тыс.) краях и Республике Коми (98,9 тыс. рублей).

При этом за год зарплаты в республике выросли на 15,7%. Это гораздо выше динамики роста, зафиксированной в большинстве северных регионов, попавших в топ-10, где этот показатель варьируется от 7,2% до 14,8%, за исключением Магаданской области (+20,2%). По степени увеличения заработной платы Татарстан обогнал и Санкт-Петербург (+12,8%).

В рейтинге номинальных доходов Татарстан занял 16-е место с результатом в 69,9 тыс. рублей. Почти столько же зафиксировано в Свердловской области (69,8 тыс. рублей), Краснодарском (69,5 тыс. рублей) и Алтайском (69,4 тыс. рублей) краях.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вот реальные доходы татарстанцев выросли за год лишь на 4,6%. По динамике данного показателя регион занял 17-е место, уступив не только топовой «десятке», но и одному из субъектов Поволжья — Удмуртской Республике (+5,1%), а также Крыму (+4,9%), Омской области (+4,9%), Забайкальскому и Красноярскому краям (+4,8%) и Дагестану (+4,8%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Лишь в 16 регионах России средние зарплаты — более 100 тыс. рублей

Средние зарплаты, превышающие отметку в 100 тыс. рублей, зафиксированы лишь в 16 регионах. Помимо упомянутых в топ-10, сюда попали Санкт-Петербург (127,7 тыс. рублей), Московская область (125,8 тыс. рублей), Хабаровский край (112,1 тыс. рублей), Красноярский край (110,9 тыс. рублей), Амурская область (101,6 тыс. рублей) и Забайкальский край (101,7 тыс. рублей).

Еще трем регионам до «сотки» не хватает буквально 2 тыс. рублей. Среди них: Республика Коми (98,9 тыс.), Приморский край (97,8 тыс.) и Иркутская область (97,8 тыс.).

Реальное время / realnoevremya.ru

Как уже упоминалось ранее, средняя зарплата по стране по итогам за период с января по март текущего года составила 106,9 тыс. рублей. Несмотря на это, если смотреть на отдельные регионы, то лишь в 14 из них данный показатель оказался соответствующим, в остальных 71 — уровень зарплат оказался ниже среднероссийских.

Если рассматривать ситуацию с позиции номинальных доходов, то больше 100 тыс. рублей получают и вовсе жители лишь 8 регионов: Чукотка (225,6 тыс. рублей), ЯНАО (169,2 тыс. рублей), Москва (166,7 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (159,9 тыс. рублей), Магаданская (143,6 тыс. рублей) и Сахалинская (113,7 тыс. рублей) области, а также Камчатский край (102 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (101,4 тыс. рублей).

В аутсайдерах рейтингов — Ингушетия и Курганская область

Самые последние места в топе по средней зарплате заняли Ингушетия (85-е место, 47,3 тыс. рублей) и Чеченская Республика (84-е место, 48,7 тыс. рублей). Также недалеко ушли Дагестан (83-е место, 52 тыс. рублей), Кабардино-Балкарская Республика (82-е место, 54,9 тыс. рублей), Северная Осетия — Алания (81-е место, 55,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкессия (80-е место, 57,6 тыс. рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

По уровню номинальных доходов самые скромные показатели — вновь у Ингушетии (24,1 тыс. рублей). Карачаево-Черкесская Республика наоборот опустилась на 83-е место (33,9 тыс. рублей), на 84-м же оказалась Тыва (31,5 тыс. рублей). А вот Чечня здесь поднялась уже на 79-е место (40,6 тыс. рублей), как и Дагестан (на 81-м, 40,4 тыс. рублей). К слову, такие же показатели зафиксированы в Ставропольском крае (80-е место, 40,5 тыс. рублей) и Крыму (82-е место, 40 тыс. рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

По динамике реальных доходов последние места заняли Курганская область и Ненецкий автономный округ, где зарплаты за вычетом инфляции остались на прежнем уровне (+0%). И это несмотря на то, что второй регион оказался в топ-10 по уровню начисленной зарплаты и номинальным доходам.

Также скромная динамика роста оказалась в Приморском и Камчатском краях (+0,2%). К слову, последний из них тоже попал в топ-10 по уровню зарплат и номинальных доходов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также невысокие темпы зафиксированы в Кемеровской (+0,3%), Самарской (+0,3%) областях, Республике Коми (+0,4%), Ульяновской области (+0,8%) и Ингушетии (+0,8%).