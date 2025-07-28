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В Казани построен новый следственный изолятор на 1000 мест

16:15, 28.07.2025

Общая площадь застройки составляет более 21 тысячи квадратных метров

В Казани построен новый следственный изолятор на 1000 мест
Фото: взято с сайта пресс-службы ГИСУ РТ

В Казани завершено строительство нового следственного изолятора УФСИН России по Татарстану, рассчитанного на 1 000 мест. Объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, что подтверждает его готовность к эксплуатации, сообщили в ГИСУ РТ.

Строительство изолятора реализовано в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)».

Общая площадь застройки составляет более 21 тысячи квадратных метров. На территории изолятора расположены:

  • контрольно-пропускной пункт (КПП);
  • административное здание;
  • шесть режимных корпусов;
  • отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий, включающий прачечную, кухню и столовую;
  • гараж;
  • продовольственный и вещевой склады;
  • Корпус кинологической службы;
  • городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки;
  • спортивный корпус для сотрудников, оснащенный тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает ФСБ право создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО).

Рената Валеева

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