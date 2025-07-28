В Казани построен новый следственный изолятор на 1000 мест
Общая площадь застройки составляет более 21 тысячи квадратных метров
В Казани завершено строительство нового следственного изолятора УФСИН России по Татарстану, рассчитанного на 1 000 мест. Объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, что подтверждает его готовность к эксплуатации, сообщили в ГИСУ РТ.
Строительство изолятора реализовано в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)».
Общая площадь застройки составляет более 21 тысячи квадратных метров. На территории изолятора расположены:
- контрольно-пропускной пункт (КПП);
- административное здание;
- шесть режимных корпусов;
- отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий, включающий прачечную, кухню и столовую;
- гараж;
- продовольственный и вещевой склады;
- Корпус кинологической службы;
- городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки;
- спортивный корпус для сотрудников, оснащенный тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает ФСБ право создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО).
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