В Башкирии рассказали об атаке БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс

Массированная атака на Салаватский НХК отражена. Пострадавших нет, основные объекты не повреждены

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперштаба в Салавате, посвященное последствиям массированной атаки беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс. По его словам, благодаря эшелонированной обороне силам Минобороны, отряда БАРС и самих предприятий удалось уничтожить или подавить все дроны.

— Идут поиски упавших БПЛА. Если вы увидите разбившийся беспилотный аппарат, то прошу не предпринимать никаких самостоятельных действий и обязательно сообщить о нем по единому номеру 112, — предупредил Хабиров.

Он добавил, что пострадавших и погибших в результате атаки нет. Было несколько очагов возгорания, почти все ликвидированы, основные объекты не пострадали. Повреждены лишь некоторые эстакады для подачи ресурсов и электрические кабели. Восстановительные работы будут вестись круглосуточно, в течение нескольких дней предприятие должно выйти на прежние объемы работы.

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Вадим Вахрушев