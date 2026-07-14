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В Башкирии рассказали об атаке БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс

14:52, 14.07.2026

Массированная атака на Салаватский НХК отражена. Пострадавших нет, основные объекты не повреждены

В Башкирии рассказали об атаке БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперштаба в Салавате, посвященное последствиям массированной атаки беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс. По его словам, благодаря эшелонированной обороне силам Минобороны, отряда БАРС и самих предприятий удалось уничтожить или подавить все дроны.

— Идут поиски упавших БПЛА. Если вы увидите разбившийся беспилотный аппарат, то прошу не предпринимать никаких самостоятельных действий и обязательно сообщить о нем по единому номеру 112, — предупредил Хабиров.

Он добавил, что пострадавших и погибших в результате атаки нет. Было несколько очагов возгорания, почти все ликвидированы, основные объекты не пострадали. Повреждены лишь некоторые эстакады для подачи ресурсов и электрические кабели. Восстановительные работы будут вестись круглосуточно, в течение нескольких дней предприятие должно выйти на прежние объемы работы.

Ранее депутаты Горсовета Уфы на внеочередном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации города Ратмира Мавлиева.

Вадим Вахрушев

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Башкортостан

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