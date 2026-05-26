1 июня в Казанском кремле пройдет детский фестиваль

На празднике ждут порядка 10 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

1 июня, в День защиты детей, в Казанском кремле пройдет детский фестиваль. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых», на нем ожидается выступление певицы Дышать.

— [Участие примут] BubbleGum (диджей, — прим. ред.) и Malsi Music (музыкант и битмейкер, — прим.ред.). Это будет вечерний музыкальный перформанс с уклоном в национальное звучание в современном прочтении. Сейчас предварительно договорились [о выступлении] с Дышать, — рассказали нашему изданию.

По словам руководителя регионального отделения движения Тимура Сулейманова, на празднике ждут порядка 10 тыс. человек. Участников ждут спортивные состязания, а также научные и творческие мастер-классы от «Парка тропических бабочек», скаутов Татарстана, лаборатории «Естественно, наука!», парка развлечений MazaPark, всероссийского студенческого корпуса спасателей и др.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На закате пройдет подростковая дискотека «Бию». Одна из ее особенностей — за диджейским пультом будут стоять подростки.

Напомним, 1 июня праздничные программы в честь Дня защиты детей пройдут во всех районах Казани. В частности, юных гостей ждут в следующих общественных пространствах:

парк «Крылья Советов» — с 11:00 до 13:00;

бульвар «Белые цветы» — «Ак чәчәкләр» — с 09:30 до 13:30;

парк Урицкого — с 12:00 до 15:00;

парк «Салават купере» — с 15:00.

Галия Гарифуллина