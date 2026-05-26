ICL Services и «Лаборатория Касперского» проведут вебинар по SD-WAN

Эксперты расскажут, как выстроить единую защищенную сетевую инфраструктуру, безопасно заменить зарубежные решения и обеспечить соответствие требованиям РКН и КИИ

28 мая продуктово-сервисная компания ICL Services совместно с «Лабораторией Касперского» проведут вебинар «Сервисы безопасности (Secure Access Service Edge (SASE) с Kaspersky SD-WAN — Или как мы заместили Zscaler».

Спикерами встречи выступят Константин Янсон, ведущий эксперт ICL Services в области внедрения и поддержки систем безопасности и сетевых технологий, и Максим Каминский, BDM Kaspersky SD-WAN/SASE.

На вебинаре 28 мая в 11:00 участники обсудят применение SD-WAN по модели MSP и построение облака безопасности как единого сервиса, объединяющего множество разрозненных решений информационной безопасности. Расскажут про концепцию Secure Access Service Edge(SASE) и ее практическую реализацию, представят опыт замещения решений Zscaler, а также возможность использования облачных решений в объектах критической информационной инфраструктуры.

Особое внимание эксперты уделят практическим вопросам, которые сегодня волнуют заказчиков: насколько безопасна облачная модель, как работают сервисы в удаленных регионах и насколько российские решения способны конкурировать с зарубежными аналогами.

«Компании сегодня ищут не просто замену иностранным продуктам, а устойчивую и управляемую архитектуру безопасности. На вебинаре мы покажем, как объединить сетевые и защитные сервисы в единую экосистему, минимизировать риски миграции и сохранить высокий уровень производительности и контроля», — отметил Константин Янсон.

