Тихвинская церковь и Успенская часовня в Казани могут получить статус памятников

В Казани завершились комплексные экспертизы двух значимых исторических объектов — Тихвинской церкви и Успенской часовни. По результатам исследований оба объекта рекомендованы к включению в реестр объектов культурного наследия регионального значения, следует из документов Комитета РТ по охране ОКН.

Тихвинская церковь, расположенная на улице Центральной, 47 в центре города, построена предположительно в 1780 году (по другим данным — в 1740 году), неоднократно перестраивалась. В 1824 году была возведена колокольня, в 1852 году появился придел Вознесения Господня, а в 1885 году храм расширили по проекту архитектора Аникина.

Успенская часовня находится в бывших Больших Клыках (современный адрес: улица Октябрьская, 64б). Построенная в конце XIX века на пожертвования местных жителей она долгое время оставалась единственным православным храмом для прихожан двух населенных пунктов — Больших и Малых Клыков. После прекращения служб в начале 1930-х годов часовня была восстановлена в 2012 году, благодаря усилиям прихожан.

Обе постройки признаны объектами высокой историко-культурной ценности. Экспертная оценка подтвердила их значимость для истории Казани и Татарстана. В настоящее время готовится документация для официального включения этих объектов в реестр памятников.

После получения статуса объектов культурного наследия на территории церквей будут действовать особые режимы охраны, направленные на сохранение их исторического облика и архитектурной ценности.

Наталья Жирнова