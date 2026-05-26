Банк Казани стал финалистом двух престижных отраслевых конкурсов

Среди них — банковский конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» в рамках национальной премии «Золотой Меркурий» и премия «Банки.ру»

21 мая в Торгово‑промышленной палате России подвели итоги второго отборочного этапа банковского конкурса. Он нацелен на выявление и продвижение тех банковских программ и продуктов, которые эффективно стимулируют рост предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках достижения национальных целей развития РФ. По результатам голосования предпринимательского жюри Банк Казани прошел в финал состязания.

В отборе участвовал 31 банк из 18 регионов страны, в общей сложности представили 90 программ, продуктов и услуг для бизнеса. Среди организаторов и партнеров конкурса — Совфед и Госдума, Центробанк России, Минэкономразвития РФ, ВЭБ.РФ, АО «Корпорация „МСП“», Ассоциация банков России, АО «Коммерсантъ», Финансовый университет при правительстве РФ и Банковский институт НИУ ВШЭ.

Финал конкурса состоится 29 мая в конгресс‑центре ТПП России. Победителя выберут через голосование предпринимательского жюри: оценивать предложения банков будут действующие руководители и собственники малого и среднего бизнеса. В этом году наградят двух победителей — банк федерального и регионального уровня.

Кроме того, Банк Казани вошел в шорт‑лист премии «Банки.ру» в номинации «Курс валют. Лучшие условия обмена». При выборе победителя оценивали:

курс покупки и продажи валюты на протяжении года;

количество валютных пар и обменных пунктов/офисов;

комиссии при обмене;

возможность бронирования курса и суммы;

отзывы клиентов.

Премия «Банки.ру» — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 18 лет «Банки.ру» вручили более 350 наград лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

«Участие в финалах сразу двух авторитетных конкурсов — значимое признание наших усилий по поддержке малого и среднего предпринимательства и совершенствованию розничных услуг. Мы стремимся предлагать бизнесу и частным клиентам актуальные и эффективные решения, и выход в финалы подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировал председатель правления Банка Казани Олег Бачурин.

