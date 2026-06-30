Далер Кузяев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта

Казанцы не стали продлевать соглашение с 33-летним полузащитником

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в своих социальных сетях объявил о расставании с 33-летним полузащитником Далером Кузяевым.

Игрок присоединился к казанскому клубу в сентябре 2025 года в статусе свободного агента. Проведя за «Рубин» 19 матчей, Кузяев не отметился результативными действиями.

По информации нескольких источников, сейчас полузащитник рассматривает варианты в Испании для продолжения карьеры.

Евгений Романов