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Далер Кузяев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта

13:14, 30.06.2026

Казанцы не стали продлевать соглашение с 33-летним полузащитником

Далер Кузяев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в своих социальных сетях объявил о расставании с 33-летним полузащитником Далером Кузяевым.

Игрок присоединился к казанскому клубу в сентябре 2025 года в статусе свободного агента. Проведя за «Рубин» 19 матчей, Кузяев не отметился результативными действиями.

По информации нескольких источников, сейчас полузащитник рассматривает варианты в Испании для продолжения карьеры.

Евгений Романов

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