В Казани пройдет международный футбольный турнир «Кубок Востока»

Участие примут команды из семи стран

Фото: Зульфат Шафигуллин

С 4 по 9 июля 2026 года в Казани состоится традиционный международный футбольный турнир «Кубок Востока» для детей 10—11 лет, в котором примут участие команды из семи стран.

Как сообщила пресс-служба организаторов, свое участие подтвердили 12 команд из России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Представители Турции и Беларуси в этом году сыграют в турнире впервые, к ним присоединятся еще несколько новых команд — уфимское «Динамо-Москва», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, узбекистанский Ashurmatov Junior и медиакоманда Liberty. Общее число участников — 252 человека.

Матчи пройдут в формате 7×7 (вратарь и шесть полевых игроков) на полях стадиона «Буревестник». 4 июля — день заезда команд. В этот же день с 11:00 до 12:00 для участников турнира и болельщиков состоится открытая тренировка основного состава футбольного клуба «Рубин» под руководством главного тренера команды Франка Артиги. После тренировки запланирован пресс-подход. Спортсмены также пообщаются с юными футболистами и проведут фото— и автограф-сессии. Игровые дни запланированы с 5 по 8 июля, 9 июля — отъезд. Для юных участников также будет организована экскурсионная программа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для детей участие в таком турнире — это не просто возможность проявить себя на футбольном поле. Это серьезный опыт международных соревнований, воспитание дисциплины, уважения к сопернику и умения работать в команде. «Кубок Востока» знакомит юных спортсменов с разными культурами и учит находить общий язык. Мы видим, как после турнира ребята возвращаются домой с новыми знаниями, эмоциями и друзьями. Именно в этом и заключается главная польза таких проектов, — подчеркнул министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

5 июля в 10:00 состоится открытие турнира, после чего стартует групповой этап.

7 июля в 14:00 пройдут матчи плей-офф и церемония закрытия, на которой победители и призеры получат награды из рук президента правления АНО «ФК «Рубин» Марата Сафиуллина. Турнир призван укрепить связи с футбольными организациями стран Востока и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

— В этом году футбольный клуб «Рубин» уже в третий раз проводит Международный детско-юношеский турнир «Кубок Востока». С каждым годом турнир развивается: расширяется география участников, растет количество команд, а вместе с этим увеличиваются и возможности для общения, обмена опытом и укрепления дружеских связей между юными футболистами. Для нас также важно, чтобы гости турнира познакомились с Республикой Татарстан, ее культурой, традициями и гостеприимством, — отметил Марат Сафиуллин.



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Никита Егоров