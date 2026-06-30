Победители велогонок в Казани получат свыше 100 тысяч рублей

Общий призовой фонд турнира составляет около 700–750 тысяч рублей

Фото: Елизавета Пуншева

Победители чемпионата России по велоспорту на шоссе, который пройдет в Казани и Иннополисе с 1 по 5 июля, получат свыше 100 тысяч рублей призовых. Об этом сообщил вице-президент Федерации велосипедного спорта России Ренат Хамидуллин, сообщает «Интерфакс».

Победители индивидуальной и групповой гонок получат по 100 тысяч рублей, смешанной эстафеты — 120 тысяч. За второе место предусмотрены выплаты от 75 до 90 тысяч рублей, за третье — от 50 до 60 тысяч в зависимости от дисциплины.

По его словам, общий призовой фонд турнира составляет около 700—750 тысяч рублей. Он отметил, что на национальных чемпионатах в разных странах мира призовые традиционно не являются высокими, а главным стимулом для спортсменов остаются спортивные результаты и дальнейшие карьерные возможности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент Федерации велосипедного спорта Татарстана Ильнур Закарин подчеркнул, что победы на чемпионате России имеют важное значение для карьеры спортсменов и могут повлиять на их приглашения в зарубежные команды.

Подробнее об этом событии можно узнать в еженедельной афише «Реального времени».

Наталья Жирнова