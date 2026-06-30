«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым на два сезона
Один из лидеров обороны нижнекамского клуба остается в команде до 2028 года
«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.
Один из лидеров обороны «Нефтехимика» остается в клубе до 2028 года.
В составе нижнекамцев Пастухов провел на сегодняшний день 168 матчей, набрав 27 (5+22) очков.
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