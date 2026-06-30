Новости спорта

14:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым на два сезона

13:02, 30.06.2026

Один из лидеров обороны нижнекамского клуба остается в команде до 2028 года

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым на два сезона
Фото: Динар Фатыхов

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Один из лидеров обороны «Нефтехимика» остается в клубе до 2028 года.

В составе нижнекамцев Пастухов провел на сегодняшний день 168 матчей, набрав 27 (5+22) очков.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также