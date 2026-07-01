Защитник УНИКСа Кулагин покинул казанский клуб

В 2024 и 2025 годах Кулагин внес большой вклад в завоевание командой серебряных и бронзовых медалей чемпионата страны

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Защитник УНИКСа 34-летний Дмитрий Кулагин продолжит карьеру в другой баскетбольной команде. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба, отметив, что за них спортсмен выступал на протяжении трех последних сезонов.

— В 2024 и 2025 годах Кулагин внес большой вклад в завоевание татарстанским клубом серебряных и бронзовых медалей чемпионата страны, а в минувшем сезоне помог казанцам вновь дойти до финала Единой лиги ВТБ и международного турнира WINLINE Basket Cup, — добавили в пресс-службе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что в Единой Лиге ВТБ — 2025/26 Кулагин провел в составе УНИКСа 50 игр, в среднем набирая по 9,2 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора за 26:02 минуты на паркете. В 8 матчах внутрисезонного кубка средняя статистика защитника составила 11,6 очка, 5,1 передачи и 3,6 подбора за 32 с половиной минуты игрового времени.

— Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Диму за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Ранее из УНИКСА также ушел Андрей Лопатин.

Никита Егоров