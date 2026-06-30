Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и проведет еще один сезон в НБА

Как отмечается, на Джеймса претендуют от 10 до 12 команд лиги, среди них, по данным СМИ, рассматривается и «Голден Стэйт Уорриорз»

Форвард Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» и проведет еще один сезон в НБА, заявил его агент Рич Пол в комментарии ESPN. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 41-летний баскетболист уже сообщил клубу о своем решении. Как отмечается, на Джеймса претендуют от 10 до 12 команд лиги, среди них, по данным СМИ, рассматривается и «Голден Стэйт Уорриорз».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Ранее он играл за «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». На его счету четыре чемпионских титула НБА, три олимпийских золота, четыре награды MVP регулярного сезона, а также рекорд по количеству участий в Матчах звезд. В ходе прошлого сезона он стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 тысяч очков за карьеру, и установил рекорд по числу сезонов в НБА.

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Наталья Жирнова