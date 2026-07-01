Казанский «Рубин» объявил об уходе Апшацева в махачкалинское «Динамо»
Футболист переходит в другой клуб на правах аренды
Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев переходит в махачкалинское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Махачкалинское «Динамо» арендовало игрока до конца сезона-2026/27.
Апшацев является футболистом «Рубина» с декабря 2021 года. За это время футболист провел за казанскую команду 64 матча, в которых забил три гола и отдал один ассист.
Ранее «Рубин» не смог подписать полузащитника Дениса Макарова, который официально перешел в «Крылья Советов».
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