Андрей Лопатин — об уходе из УНИКСа: «Сейчас наши пути расходятся, но баскетбол объединяет»
Накануне тяжелый форвард покинул казанский баскетбольный клуб
Андрей Лопатин поблагодарил Казань, клуб и болельщиков за два года, проведенные в команде. Накануне тяжелый форвард покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС.
В своем обращении он отметил, что получил ценный опыт, а поддержка трибун и коллектива помогала команде добиваться побед:
— Я получил колоссальный опыт, за который благодарен каждому из вас. Сейчас наши пути расходятся, но баскетбол объединяет, поэтому мы обязательно увидимся еще не раз.
Напомним, что ранее клуб продлил контракты форварда Михаила Беленицкого с защитником Денисом Захаровым, а также попрощался с защитником Иваном Белоусовым и центровым Маркусом Бингэмом, который заявил, что рассматривает продолжение карьеры в НБА и считает себя готовым к переходу на новый уровень.
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