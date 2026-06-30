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Андрей Лопатин — об уходе из УНИКСа: «Сейчас наши пути расходятся, но баскетбол объединяет»

18:09, 30.06.2026

Накануне тяжелый форвард покинул казанский баскетбольный клуб

Андрей Лопатин — об уходе из УНИКСа: «Сейчас наши пути расходятся, но баскетбол объединяет»
Фото: Динар Фатыхов

Андрей Лопатин поблагодарил Казань, клуб и болельщиков за два года, проведенные в команде. Накануне тяжелый форвард покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС.

В своем обращении он отметил, что получил ценный опыт, а поддержка трибун и коллектива помогала команде добиваться побед:

— Я получил колоссальный опыт, за который благодарен каждому из вас. Сейчас наши пути расходятся, но баскетбол объединяет, поэтому мы обязательно увидимся еще не раз.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее клуб продлил контракты форварда Михаила Беленицкого с защитником Денисом Захаровым, а также попрощался с защитником Иваном Белоусовым и центровым Маркусом Бингэмом, который заявил, что рассматривает продолжение карьеры в НБА и считает себя готовым к переходу на новый уровень.

Наталья Жирнова

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