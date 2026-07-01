Сборные Норвегии, Франции и Мексики вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Определились еще три неудачника мундиаля, которые вылетели из турнира

Фото: Максим Платонов

Сборные Норвегии, Франции и Мексики пробились в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. В ночь со вторника на среду на турнире прошли три поединка.

Команда Норвегии обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1. Норвежцы забили по голу в каждом из двух таймов и одержали победу. У победителей отличились Антонио Нуса и Эрлинг Холанд, у ивуарийцев единственный мяч в активе Амада Диалло. В 1/8 финала турнира сборная Норвегии сыграет с Бразилией.

Команда Франции одолела Швецию с разгромным счетом 3:0. В составе французов дважды отличился Киллиан Мбаппе, который догнал в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 Лионеля Месси с шестью голами. Также у победителей забил Бредли Барколя. В следующей стадии турнира французы сыграют с Парагваем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сборная Мексики переиграла команду Эквадора с «сухим» счетом 2:0. За победителей по разу забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Сборная Мексики еще ни разу не пропустила по ходу ЧМ-2026. В 1/8 финала мексиканцы сыграют с победителем пары Англия — ДР Конго.

Кот-д'Ивуар, Швеция и Эквадор завершили свое выступление и покидают турнир. Ранее в следующий раунд ЧМ-2026 вышли сборные Канады, Бразилии, Марокко и Парагвая.

Зульфат Шафигуллин