Макаров перешел в «Крылья Советов», им интересовался «Рубин»

Бывший футболист казанцев сделал выбор в пользу самарского клуба

Полузащитник Денис Макаров продолжит игровую карьеру в «Крыльях Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Макаров заключил однолетний контракт с самарцами на правах свободного агента. 28-летним футболистом также интересовался казанский «Рубин».

Прошлый сезон российский полузащитник заканчивал в турецком «Кайсериспоре», где сыграл 13 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее Макаров уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2021 год, откуда затем был продан в московское «Динамо».

В марте футболист сообщал, что казанский клуб вел с ним переговоры еще в зимнее трансферное окно.

Евгений Романов