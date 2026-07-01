Макаров перешел в «Крылья Советов», им интересовался «Рубин»
Бывший футболист казанцев сделал выбор в пользу самарского клуба
Полузащитник Денис Макаров продолжит игровую карьеру в «Крыльях Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Макаров заключил однолетний контракт с самарцами на правах свободного агента. 28-летним футболистом также интересовался казанский «Рубин».
Прошлый сезон российский полузащитник заканчивал в турецком «Кайсериспоре», где сыграл 13 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее Макаров уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2021 год, откуда затем был продан в московское «Динамо».
В марте футболист сообщал, что казанский клуб вел с ним переговоры еще в зимнее трансферное окно.
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