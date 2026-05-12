Суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей
Компанию признали виновной в том, что она не ограничила доступ к запрещенной информации
12 мая Таганский районный суд Москвы вынес решение о привлечении компании Telegram Messenger Inc. к административной ответственности.
Компанию признали виновной в том, что она не ограничила доступ к запрещенной информации. В качестве административного наказания суд назначил компании штраф в размере 3,8 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление контента с призывами к экстремизму. Мессенджер привлекли к ответственности за нарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.
