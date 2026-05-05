Праздничная проповедь на Курбан-байрам в Казани начнется в 3.15 по мск
В Казани оборудуют 17 площадок для праздничного жертвоприношения
Праздничная проповедь на Курбан-байрам в Татарстане пройдет 27 мая в 3.15 по московскому времени. Об этом сообщили во время пресс-конференции, посвященной предстоящему мусульманскому празднику.
Порядок проведения праздничного намаза в Казани (время — московское):
- 2.15 — утренний намаз;
- 2.30 — чтение Корана;
- 3.15 — праздничная проповедь;
- 3.45 — праздничный намаз.
В Казани в честь Курбан-байрам в парке «Елмай» состоится общегородской семейный «Курбан-фест».
В Казани на Курбан-байрам оборудуют 17 официальных площадок для праздничного жертвоприношения животных.
Курбан-байрам отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа.
В Татарстане, а также в ряде других российских регионов в честь праздника 27 мая объявлен выходным. 26 мая в республике будет сокращенный рабочий день.
