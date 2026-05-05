В Казани эвакуировали 160 незаконно припаркованных электросамокатов и велосипедов

Власти провели первый в сезоне рейд по соблюдению правил парковки СИМ

В Казани прошел первый в сезоне рейд по соблюдению правил парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ). С несанкционированных стоянок эвакуировали 157 электросамокатов и три велосипеда, сообщили в мэрии.

СИМ были обнаружены на Фестивальном бульваре, в сквере «Молодежный», на улицах Пушкина, Толстого, Маяковского, Бутлерова, в Ленинском саду и на участке возле Кремлевской набережной.

— Все они нарушали правила парковки. Изъятые устройства отправлены на спецстоянку; операторы смогут забрать их только после уплаты штрафов, — предупредили горожан.

Как подчеркнул председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров, Казань не останавливает системную работу по упорядочению кикшеринга. На данный момент в городе насчитыватся более 1,4 тыс. парковочных зон.

— В 2025 году мы исключили почти 500 парковочных мест, что дало положительный эффект — количество ДТП с участием самокатов значительно сократилось. Кроме того, центр города полностью закрыт для парковки СИМ, а в 130 зонах действуют ограничения движения, — рассказал он.

При этом в ближайшее время доступных локаций станет еще меньше. Из схемы размещения исключат парковки на набережной озера Кабан, в ЦПКиО им. Горького, парках «Комсомолец», им. Урицкого, «Сосновая роща», на бульваре «Ак Чәчәкләр» и в Парке Победы. Также ликвидируют стоянки вблизи ряда рекламных конструкций.

Напомним, сезон электросамокатов в Казани открылся 14 апреля. С 15-го в городе запустили еще один сервис кикшеринга — на дорогах появились самокаты «Юрента».



Галия Гарифуллина