Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в мае

Ограничения затронут период с 12 по 26 мая

Фото: Динар Фатыхов

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Планируется, что ограничения затронут период с 12 по 26 мая, однако даты могут быть скорректированы.

Горячую воду отключат в жилых домах по следующим адресам:

ул.2-ая Ленинградская, 4;

ул.Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

ул.Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

ул.Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;

ул.Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

ул.Годовикова, 15, 16;

ул.Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28-1, 28-2, 31, 31а, 33а ,37;

ул.Карагандинская, 6, 6а;

ул.Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

ул.Кошевого, 20;

ул.Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;

ул.Лукина, 1а, 2/15, 4, 3а, 8, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 14, 15, 16, 17,18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48и, 48ж, 50, 50а, 53, 55;

ул.Лядова, 9а, 15;

ул.Малая Армавирская, 31а;

ул.Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;

ул.Миля, 7, 9, 11, 13;

ул.Молодежная 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

ул.Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

ул.Пржевальского, 2, 4;

ул.Северо-Полюсная, 30;

ул.Симонова, 6, 15;

ул.Трамвайная, 17;

ул.Тэцевская, 4, 4а, 4б, 4д, 4е, 9а, 11б, 13, 13а, 23;

ул.Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;

ул.Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а

ул.Шадрина, 1.

Также ограничения коснутся ряда детских садов и школ.

— При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию «Казанских тепловых сетей» по телефону +7(800)234-82-43, а также соблюдать правила безопасности, — добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, отопительный сезон в Казани завершится 7 мая. Примечательно, что это произойдет позже, чем в остальных крупных городах республики. Так, в Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске отключение запланировано на 5 мая, а в Набережных Челнах — на 4 мая.

Галия Гарифуллина