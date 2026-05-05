Размер нисаба в Татарстане вырос почти вдвое на Курбан-байрам в 2026 году

Сумма выросла с 53 тысяч до 100 тысяч рублей

Фото: Радиф Кашапов

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) установило нисаб для совершения жертвоприношения в размере 100 тысяч рублей. Такое решение принято советом казыев и советом улемов.

Сумма выросла почти вдвое — в прошлом году размер нисаба составил 53 тыс. рублей, в 2024-м — 51 тыс.

В Казани на Курбан-байрам оборудуют 17 официальных площадок для праздничного жертвоприношения животных.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обряды жертвоприношения начнутся сразу после окончания праздничной молитвы в мечетях.



Нисаб — это количество свободных денег за вычетом долгов и необходимых расходов, имея которые, мусульманин обязан совершить жертвоприношение, определяется как стоимость 595 граммов серебра.

В этом году Курбан-байрам в Татарстане отмечается 27 мая, который станет выходным днем для жителей республики.

В феврале на Ураза-байрам для выплаты фитр-садака размер нисаба был установлен в размере 120 000 рублей (по серебру).

Зульфат Шафигуллин