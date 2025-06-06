«Курбан-фест» в сердце Казани: как прошел праздник на Кремлевской набережной

«Курбан-фест» на Кремлевской набережной собрал гостей праздничной программой в честь Курбан-байрама. Фестиваль объединил традиции и современные развлечения — от спортивных турниров до кулинарных мастер-классов и детских представлений. Гости смогли попробовать национальные блюда, приобрести халяль-продукцию и стать зрителями научного шоу.
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