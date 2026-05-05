В соседней с Татарстаном Чувашии три человека пострадали в результате атаки БПЛА

Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу

Фото: Динар Фатыхов

В столице соседней с Татарстаном Чувашии три человека постарадали в результате атаки БПЛА.

— Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно, — сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал об одном пострадавшем. Он подчеркнул, что Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись ночной атаке со стороны ВСУ.

В Ленинградкой области в результате атаки БПЛА произошел пожар в промзоне Кириши, писал губернатор региона Александр Дрозденко. Жертв нет, возгорание локализовано, завершаются работы по тушению. «Основной целью противника был КИНЕФ (нефтеперерабатывающее предприятие, — прим. ред.)», — сообщил он.

Напомним, в течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА. В республике вводили режимы ракетной и беспилотной опасности: первый был снят в 02:34, второй на данный момент продолжает действовать. В Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА, в столице были слышны сирены. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Галия Гарифуллина