Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Местами в республике возможен небольшой дождь
Сегодня в Татарстане из-за близости атмосферного фронта, местами возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 3 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.
Напомним, что Татарстан ждет аномальное потепление до +27 градусов — это продлится несколько дней.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».