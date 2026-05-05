Число самозанятых в России выросло более чем на четверть
По итогам 2025 года количество самозанятых составило 15,4 млн человек
За год число самозанятых в России выросло более чем на четверть, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
По итогам 2025 года количество самозанятых составило 15,4 млн человек. Годом ранее их насчитывалось 12,2 млн.
Индивидуальных предпринимателей в стране стало больше на 7%. В 2025-м их число составило 4,9 млн человек. Количество субъектов МСП выросло до 6,8 млн — на 3,8% больше, чем в 2024 году.
Напомним, в России женщины составляют 41,7% всех субъектов МСП, то есть почти каждый второй бизнес в секторе — с женским лицом. В январе 2026 года в стране было зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей против 5,9 млн годом ранее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».