На лечении в Москве остаются три человека, пострадавших в ЧП на НКНХ

Сотрудники, ранее выписанные после лечения, возвращаются к работе

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ), пострадавшие в результате ЧП на предприятии и выписанные из медучреждений, возвращаются к работе. Медицинскую помощь в Москве еще получают три человека. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

— Работники, ранее выписанные после стационарного и амбулаторного лечения, возвращаются к работе. На лечении в Москве сейчас остаются три человека. Остальные сотрудники, проходившие лечение в больницах, сейчас на реабилитации, получают необходимую медицинскую помощь и поддержку, — рассказал он.



Напомним, пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошел 31 марта. Погибли 12 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов, обсуждая ЧП на НКНХ, сказал, что, кроме диверсий и вражеских налетов, «есть иногда наша безалаберность».



17 апреля сообщалось, что из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны последние четыре пациента, пострадавшие при происшествии. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.



Галия Гарифуллина