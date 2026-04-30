Главу Уфы Ратмира Мавлиева заключили под стражу за коррупцию

По версии следствия, Мавлиев организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1 300 кв. м и получил взятку 10 млн рублей от застройщика

Суд в Башкирии избрал меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого в получении взятки мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Мавлиева обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки (два эпизода). По версии следствия, он организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1 300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города.

В 2025 году, используя служебные полномочия, он потребовал от представителя строительной организации взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. Застройщик должен был приобрести земельный участок стоимостью свыше 13 млн рублей в интересах обвиняемого.

Кроме того, с ноября 2024 по декабрь 2025 года по указанию Мавлиева организован системный сбор денег с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований. На счет фонда поступило не менее 31 млн рублей. Также следствие установило, что обвиняемый получил от бенефициара строительной компании взятку в размере 10 млн рублей за общее покровительство и содействие в получении разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.



