09 апр 2026

Бизнес-бранч «Цифровизация малого и среднего бизнеса Татарстана в 2026 году: тренды, кейсы, проблемные вопросы»

9 апреля редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Цифровизация малого и среднего бизнеса Татарстана в 2026 году: тренды, кейсы, проблемные вопросы». Поговорим с представителями бизнеса о том, какие решения они используют для автоматизации процессов и продолжения цифровизации своих предприятий.

Вопросы к обсуждению:

  • Какие цифровые решения в своем бизнесе вы внедрили за прошедший год, каких процессов это коснулось в первую очередь?
  • Используете ли вы ИИ в своей работе и есть ли на вашем предприятии тенденция к сокращению сотрудников из-за того, что их функции можно автоматизировать?
  • Каких отечественных решений для вашей сферы на рынке сегодня не хватает? Какое зарубежное ПО вы пока не можете заменить?
  • Требуется ли под ваше предприятие кастомизация готовых цифровых решений и если да, то как вы этого добиваетесь — содержите собственную ИТ-службу или заказываете доработку решений сторонним исполнителям?
  • Как решаете вопросы законодательных требований к цифровым процессам — к примеру, к защите хранящихся персональных данных пользователей?

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

