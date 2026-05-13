HR-эксперт объяснил, почему самозанятые россияне становятся «неликвидом на рынке труда»

Также такой тип занятости несет под собой и другие риски

Фото: Артем Дергунов

Некоторые самозанятые, устав от отсутствия клиентов, замучившись нести бремя ответственности или множество юридических и правовых рисков, решают вернуться к трудоустройству по найму. Однако такие кандидаты сталкиваются с невостребованностью на рынке наемной работы из-за «сомнительного карьерного трека». Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

— Простой пример: человек работал определенным специалистом в банке, потом ушел и протрудился шесть лет самозанятым. После такого «перерыва» он решил вернуться на «кадровый Олимп». Вот такие кандидаты — неликвид на рынке труда, — рассказал спикер.

Из других проблем такого формата занятости — самостоятельный поиск клиентов, расходы на маркетинг, ответственность за юридические и финансовые риски.

— Человек может быть оштрафован государством за то, что, например, согласие на обработку персональных данных на сайте не поставил. Итог — до 750 тыс. руб. штрафов, — рассказал собеседник издания.

Напомним, что с начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам Мурадяна, будет расти по ряду причин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров