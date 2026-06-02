Роспотребнадзор по РТ — об отдыхе в татарстанском лагере в Анапе: «Не представляет опасности для детей»
В конце 2024 года произошел масштабный разлив мазута в Черном море
В мае Татарстан открыл собственный лагерь «Приазовец» в Анапе. Отдых там безопасен для детей, заявила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Напомним, в конце 2024 года произошел масштабный разлив мазута в Черном море.
— Что касается разлива нефти, то вся информация на сайте центрального Роспотребнадзора имеется. Непрерывный мониторинг качества и песка, и воды проводится. Насколько я владею информацией, это не представляет опасности для детей, — сказала Патяшина.
Она добавила, что санитарно-эпидемиолические заключения на лагеря за пределами Татарстана оформляют коллеги из Роспотребнадзора по соответствующим субъектам.
В республике заключения выдали 95% детских лагерей. Ниже всего показатели по палаточным лагерям — 49%.
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