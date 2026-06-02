Роспотребнадзор по РТ — об отдыхе в татарстанском лагере в Анапе: «Не представляет опасности для детей»

В конце 2024 года произошел масштабный разлив мазута в Черном море

Фото: Рената Валеева

В мае Татарстан открыл собственный лагерь «Приазовец» в Анапе. Отдых там безопасен для детей, заявила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Напомним, в конце 2024 года произошел масштабный разлив мазута в Черном море.

— Что касается разлива нефти, то вся информация на сайте центрального Роспотребнадзора имеется. Непрерывный мониторинг качества и песка, и воды проводится. Насколько я владею информацией, это не представляет опасности для детей, — сказала Патяшина.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Она добавила, что санитарно-эпидемиолические заключения на лагеря за пределами Татарстана оформляют коллеги из Роспотребнадзора по соответствующим субъектам.

В республике заключения выдали 95% детских лагерей. Ниже всего показатели по палаточным лагерям — 49%.

Галия Гарифуллина