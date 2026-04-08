Банк России продал юани на внутреннем рынке на 9,2 млрд рублей
Продажа и покупка валюты осуществляется через валютную секцию Мосбиржи в инструменте «юань — рубль»
Банк России 7 апреля 2026 года продал на внутреннем рынке юани на сумму 9,2 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Продажа валюты 6 апреля не проводилась. Операции покупки и продажи иностранной валюты ЦБ РФ осуществляет на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи через инструмент «юань — рубль».
