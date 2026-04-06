В Госсовете Татарстана призвали снизить ставку ЦБ

При текущем «ключе» ни о каком развитии российских компаний речь не идет, подчеркнули в парламенте республики

Предприятия Татарстана нуждаются в снижении ключевой ставки Центробанка, так как не могут повышать производительность труда при текущем уровне реструктуризации. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам сказал депутат парламента Дмитрий Самаренкин, подчеркнув, что, например, КАМАЗу нет смысла повышать производительность труда, если «ключ» 15%.

— Реально производственники сегодня не могут привлекать такие кредиты. <…> Под такие проценты развивать производство невозможно. Поэтому мы в любом случае должны, правительство в том числе, стучаться в Центробанк, — сказал он.

По его мнению, нельзя говорить о развитии бизнеса, если не опустить ключевую ставку ЦБ. Без снижения ставки рефинансирования компании никуда не сдвинутся и продолжат стоят на месте, обратил внимание Самаренкин.

В случае с КАМАЗом его продукция перестала быть востребованной из-за высокой ставки регулятора. Если сегодня продукция татарстанского автопроизводителя не востребована, то это ни к чему не приведет, резюмировал депутат.

